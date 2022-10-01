«От классических агентов до банальных корректировщиков огня в рясах»: СБУ разоблачила на сотрудничестве с оккупантами 33 священнослужителя УПЦ МП

СБУ понимает все возможные угрозы враждебного влияния в деятельности УПЦ МП, поэтому качественно отрабатывает это направление.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

– Да, угрозы есть (враждебное влияние в деятельности УПЦ (МП) на территории Украины, - ред.). Но я буду неправ, если скажу, что это угроза, на которую Служба не может повлиять и своевременно задокументировать», – рассказал Малыш.

По словам руководителя украинской спецслужбы, эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры.

– Поэтому это направление мы отрабатываем качественно, – заверил Малыш.

Он напомнил о задержании в Винницкой области «священнослужителя», «который является одногруппником Гундяева и постоянно коммуникировал с ФСБ».

- Выявлены подтверждающие материалы, в частности, переписку в мессенджерах, - добавил и. о. главы СБУ.

Малыш сообщил:

– Если же взять период с начала войны, то мы открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых - от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах.

Напомним, как на Днепропетровщине арестовали священника московского патриархата за содействие оккупантам.