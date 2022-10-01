Жительницу Николаева наказали 15 годами тюрьмы с конфискацией имущества за работу на оккупантов

Жительницу Николаева, ставшую агентом оккупантов, суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собеседника в правоохранительных органах.

В суде установлено, что один из предателей в Херсоне начал формировать агентурную группу оккупантов в Николаеве. По заданию захватчиков он должен был вербовать местных жителей, поддерживающих рф, а также найти возможных агентов в Силах обороны Украины.

Одной из завербованных стала Людмила Гончарова. Куратор из Херсона поддерживал с ней связь при помощи мессенджеров. В мае он скинул ей 50 тысяч гривен, часть из которых была вознаграждением Гончаровой, а часть – расходы при исполнении приказов.

Куратор сообщил Гончаровой, что она должна арендовать квартиру в Николаеве для трех диверсантов, проинструктировал по поводу легенды для найма жилья, паролей при передаче жилья диверсантам, а также сказал оставить в жилье 30 тысяч гривен на нужды будущих жильцов. Гончарова все сделала и отчиталась своему куратору.

Через недолгое время работы на оккупантов Гончарову разоблачили сотрудники СБУ. У нее дома провели обыск и нашли подтверждения сотрудничества в пользу рф.

Заводской райсуд Николаева признал Людмилу Гончарову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена в условиях военного положения»). За это предательнице назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как в Николаеве контрразведка СБУ нейтрализовала вражеского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб рф – им оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак. Суд отправил Сагайдака в СИЗО.