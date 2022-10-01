Морпехи 36-й бригады показали уничтожение оккупантов с помощью дрона

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27.10.2022 13:42

Морпехи 501-го отдельного батальона морской пехоты уничтожают врага всеми доступными методами, в том числе и с помощью дронов.

Об этом сообщили на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

«Недавно воины «второй армии» на Востоке Украины получили «подарок» в виде мины, сброшенной с дрона.

Как видно на видео, оккупанты даже попадали от полученного «удовольствия».

А морпехи там иногда передают «поздравления» и обещают, что даже зимой оккупантам будет очень горячо.

Слава морской пехоте Украины!» – прокомментировали видео в 36-й ОБрМП.

Напомним, как николаевские морпехи показали эксклюзивные кадры ночной охоты на дроны-камикадзе Shahed-136.

Фотофакт