Морпехи 36-й бригады показали уничтожение оккупантов с помощью дрона

Морпехи 501-го отдельного батальона морской пехоты уничтожают врага всеми доступными методами, в том числе и с помощью дронов.
Об этом сообщили на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
«Недавно воины «второй армии» на Востоке Украины получили «подарок» в виде мины, сброшенной с дрона.
Как видно на видео, оккупанты даже попадали от полученного «удовольствия».
А морпехи там иногда передают «поздравления» и обещают, что даже зимой оккупантам будет очень горячо.
Слава морской пехоте Украины!» – прокомментировали видео в 36-й ОБрМП.
Напомним, как николаевские морпехи показали эксклюзивные кадры ночной охоты на дроны-камикадзе Shahed-136.