СБУ проникла в ряды ФСБ, чтобы задержать экс-начальника крымского управления Кулинича, – Малюк

СБУ располагает неопровержимыми доказательствами, что бывший руководитель Крымского главка СБУ полковник Олег Кулинич работал на рф, докладывал в москву информацию, в частности секретную, о ситуации в Украине и в службе.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Как известно, ГБР и СБУ провели 16 июля совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали бывшего начальника СБУ в АРК Олега Кулинича.

– Была проведена беспрецедентная филигранная разработка и дальнейшая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы извлекли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в частности секретную, о ситуации в нашей стране, в службе, как они пытались влиять на разные процессы, - рассказал руководитель украинской спецслужбы.

Говоря об операции по разоблачению и задержанию Кулинича, и.о. главы СБУ отметил, что он задерживал «крота» лично. Малюк не стал пока разглашать деталей, отметив, что продолжается следствие.

Малюк рассказал, что сейчас происходит самоочищение службы, и это очень важно, особенно в условиях войны.

– Если не обнаружить этих крыс на нашем борту, то все наши дальнейшие операции по отношению к врагу обречены на провал. Поэтому на этом (самоочищении – ред.) мы делаем очень большой акцент. Сегодня подразделение внутренней безопасности полностью переформатировано и выполняет именно контрразведывательные задачи. Так что делаем для этого все возможное. Из знаковых примеров – задержание агентов, так называемых кротов в рядах СБУ, - отметил он.

Напомним, ранее глава Херсонского областного совета Александр Самойленко заявил, что помощник начальника Херсонского управления СБУ – начальник Антитеррористического центра Игорь Садохин выдал оккупантам карты минных полей и наводил вражескую авиацию.