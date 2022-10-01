«Не одна батарея «саушек», склады с БК, много БМП и танков, а также две С-400»: Николаевские артиллеристы показали, как уничтожают оккупантов из гаубиц М777

На Херсонском направлении военнослужащие отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова уничтожили уже десятки вражеских складов боеприпасов, сотни оккупантов, разбили российские артиллерийские батареи. И для этого они используют американскую гаубицу М777.

Об этом говорится в сюжете «АрмияInform».

Управлять 155-мм пушкой умеют не так много бойцов. Именно эти воины – настоящие мастера и точно в своей стихии. Они овладевали установкой за границей и продолжают ежедневно совершенствовать свои навыки уже в боевых условиях.

Сегодня их очередная цель — российская пехота, которая где-то в посадке оборудовала свои позиции для противотанковых средств ПТУР. Артиллеристы уезжают и занимают огневую позицию. Гаубицу разворачивают буквально через несколько минут. Выстрел. Перезарядка. Еще один выстрел. В общем, только за минуту 155-мм гаубица способна сделать таких пять и поразить цель на расстоянии до 40 километров.

– Сегодня мы эффективно отработали по вражеской цели. Все снаряды залетели прямо в цель! — говорит позже военнослужащий с позывным «Ден».

Только за последние полтора месяца подразделению «Дена» удалось поразить более 200 вражеских целей, уничтожение которых было подтверждено. Маленькие победы подразделения – ликвидированные российские цели – военные фиксируют на стволе пушки в виде соответствующих отметок.

— Это мы уничтожили не одну батарею «саушек», склады с БК, многие БМП и танки, а также две С-400. Последние две уничтожили максимально точно: оба выстрела прямо в цель. Но когда количество уничтоженной техники перевалило за 50 единиц, мы перестали рисовать отметки, потому что места на пушке не хватит, — рассказывает артиллерист, которому побратимы за взгляд и рвение, с которым он заряжает пушку, дали позывной «Маньяк».

Высокоточная и грозная, маневренная, дальнобойная, мощная, и самое главное — легкая и точная. Такую оценку дают пушке артиллеристы морской пехоты, демонстрируя свою американскую красавицу. Своей пушке ребята дали прозвище «Мэри», уточняя, что она как раз кровавая, потому что несет смерть оккупантам.

М777 бьет дальше советских установок, в частности «Гиацинта», и бьет точнее. Команда может ею легче оперировать, сменять направления и быстрее работать по разным целям.

А на кабине их грузовика изображена загадочная улыбка Чеширского кота, которая намекает на умение артиллеристов из ниоткуда появляться, уничтожать врага и исчезать, растворяясь в воздухе, на прощание лишь показывая зубы оккупанту. И именно такое название ребята решили дать своему подразделению, даже шевроны заказали.

– М777 – простота в работе. У нас новые гаубицы, работающие гораздо лучше: с ними легче справляться, технически более успешно продуманные узлы и агрегаты. И что не менее важно – вес – это серьезная характеристика, от этого зависит скорость оставления огневой позиции и выполнение огневых задач, ну и, в известной степени, точность стрельбы, – говорит командир пушки Олег.

По словам артиллеристов, «три топора» почти неуловимы из-за того, что их дальность стрельбы выше, чем у вражеской техники. Они уверяют: М777 — это хороший образец вооружения, которым бы хотелось и дальше выполнять огневые задачи, не возвращаясь к прежним системам. После восьми месяцев ожесточенных боев на разных участках фронта ребята пока не мечтают об отдыхе.