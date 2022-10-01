Привезли два грузовика тел, сбросили в яму и сравняли погребение танками: На Харьковщине исследуют еще одно массовое захоронение жертв оккупантов

В Боровском районе Харьковской области полиция документирует преступления оккупантов на найденном месте массового захоронения граждан.

Об этом сообщили в полиции региона.

По предварительным данным, в могиле похоронены по меньшей мере 17 человек. Как гражданские, так и военные ВСУ. Три тела военнослужащих следователи изъяли за первый день работы.

О массовом захоронении сообщили жители села Копанки. Жители рассказали следствию, что оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками.

– Предварительно, у нас есть данные о 17 телах погибших, но это может быть не точно, – рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Дмитрий Сойма, – Как говорят местные, наши ребята отступали, погибли в бою и их здесь похоронили.

Россияне не поставили ни одной отметки на могиле и не давали это сделать крестьянам. Только на Пасху разрешили людям прийти на кладбище и поработать на месте массового захоронения. Люди нашли три креста, и таким образом обозначили периметр могилы, убрали сорняки.

Все изъятые тела будут направлены на судебно медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Следователи эксперты, криминалисты, взрывотехники, прокуратура Харьковской области, СБУ продолжают работать на месте массового захоронения граждан Украины.

Напомним, как после деоккупации вблизи села Куриловка Харьковской области была обнаружена расстрелянная оккупантами колонна гражданских автомобилей. Сначала на месте военного преступления обнаружили 24 тела, среди которых 13 детей. Впоследствии в посадке обнаружили еще погибшую женщину. 17 октября обнаружили 26 жертву зверского российского террора - 19-летнего юношу.