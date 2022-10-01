Журналист напомнил, что советская россия испытывала «грязные бомбы» всех мощностей и типов

Журналист Александр Невзоров напомнил, что испытания “грязной бомбы” проводились при СССР.

Об этом он написал в Telegram.

“Грязная бомба” – не миф. Это действительно очень доступная штуковина с простейшей технологией изготовления. Их не решаются применять секты, преступные группировки и террористы только потому, что эффект воздействия абсолютно неизвестен. Он может быть познан и изучен только в результате многолетней серии дорогих и опасных экспериментов. Единственная страна, у которой такой опыт есть – это россия. На островах Ладожского озера, в непосредственной близости от ленинграда почти 30 лет проводились эксперименты с «грязными бомбами». Занималась этим СВЧ 70170”.

“Сколько именно было совершено подрывов – неизвестно, но на одном только острове Мёкерикке их было не менее ста, остров до сих пор утыкан значками «радиация» и бешено «фонит» (я был на нем лет 20 назад). На островах Коневец, Ялаянсари, Макаринсаари тоже рвали, но количество взрывов до сих пор засекречено. Испытывались «грязные бомбы» всех мощностей и типов”, - написал Невзоров.

Согласно данным открытых источников, испытания радиологического оружия СССР проводил в 1950-х годах. До 1953 года они проводились и на полигоне в районе Керчи, когда Крым еще формально относился к РСФСР.