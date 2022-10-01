«Настоящие амазонки»: Глава СБУ оценил работу агентов-женщин, некоторым пришлось менять внешность хирургическим путем

И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк положительно оценил работу женщин в сфере контрразведывательной деятельности Украины.

Об этом он рассказал «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос о том, что можно рассказать о работе украинской агентуры, Малюк сказал:

– По понятным причинам на публику я конкретики не буду раскрывать, чтобы не расшифровать формы и методы, не подставить источники, работающие в тылу врага, в частности в россии.

Он добавил:

– В то же время я хочу отдельно поблагодарить женщин. Это лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, осуществляющие мегафилигранные агентурные проникновения, многие операции успешно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию.

По словам Малюка, некоторые агенты уже прошли через пластическую хирургию и изменение данных, чтобы не подвергаться опасности.

В общем, как отметил и.о. главы СБУ, сфера контрразведывательной деятельности является одним из тех направлений, которые украинская спецслужба усовершенствует и развивает.

Напомним, как Василий Малюк рассказал, что СБУ проникла в ряды ФСБ, чтобы задержать экс-начальника крымского управления Олега Кулинича.