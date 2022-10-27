В Генштабе предупредили, что во время отступления оккупанты могут совершить серии терактов с подрывом жилых массивов

При отступлении противник может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в ходе онлайн-брифинга представителей Сил безопасности и обороны Украины.

— Учитывая отсутствие у так называемой «второй армии мира» какой-либо гуманности, соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять «непростые решения». Наиболее вероятно, что во время отступления противник, кроме массовой эвакуации, может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращение им временно оккупированных территорий в выжженную землю, с нанесением критических убытков инфраструктуре возвращенных Украиной территорий. Учитывая последние информационные вбросы со стороны россии о «грязной бомбе», не исключается также, что оккупанты могут организовать взрывы на ЗАЭС, с целью ее окончательного выведения из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы с обвинением в этом Украины. Даже прогнозируемые последствия крушения на ЗАЭС были предусмотрены россиянами с учетом направления ветра в западном направлении, — отметил бригадный генерал Алексей Громов.