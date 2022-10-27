Жителя Одесщины приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу россии

Жителя Одесщины приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену - поддержку россии и "присягу на верность "днр".

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

С февраля 2022 года мужчина сотрудничал с рф и "днр". Через соцсети он распространял пророссийскую идеологию, превозносил рф, поддерживал вооруженную агрессию оккупантов.

"Также гражданин наладил контакты с руководителем псевдореспублики и так называемым «мвд днр». Находясь на подконтрольной Украине территории, он собирал для врага информацию о подразделениях ВСУ, которые находились в Одесской области”, - говорится в сообщении.

Предателя задержали в Запорожской области при попытке выехать на временно оккупированную территорию для принесения присяги на верность так называемой "днр". Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что жительницу Николаева наказали 15 годами тюрьмы с конфискацией имущества за работу на оккупантов.