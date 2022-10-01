россияне не сбежали из Херсона, их боеспособные войска остались на месте, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает заявления россии о переброске войск и эвакуации из Херсона и всего региона информационной операцией, все наиболее подготовленные войска россии остаются на месте.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Укринформ.

– Я не вижу, чтобы они (россияне) бежали из Херсона. Это информационная атака – не могу разглашать все, это атака, чтобы мы... перебросили войска с других опасных направлений туда. Это была русская информационная операция. Они не готовы покинуть Херсон. Но знают: если мы добьемся успеха, они не смогут выйти. россияне знают об этой проблеме и опасности, – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что во время объявленной россией эвакуации гражданских, уехало не очень много людей, и назвал такие действия и заявления со стороны россии «театром». По словам главы государства, наиболее подготовленные военные рф остаются на своих местах, никто не уехал.

– Мы видим это и не верим россиянам, – подчеркнул Президент.

В то же время, он выразил убеждение, что Украина способна освободить Херсон, хоть это и сложно.