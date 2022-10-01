россияне не сбежали из Херсона, их боеспособные войска остались на месте, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает заявления россии о переброске войск и эвакуации из Херсона и всего региона информационной операцией, все наиболее подготовленные войска россии остаются на месте.
Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Укринформ.
– Я не вижу, чтобы они (россияне) бежали из Херсона. Это информационная атака – не могу разглашать все, это атака, чтобы мы... перебросили войска с других опасных направлений туда. Это была русская информационная операция. Они не готовы покинуть Херсон. Но знают: если мы добьемся успеха, они не смогут выйти. россияне знают об этой проблеме и опасности, – подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что во время объявленной россией эвакуации гражданских, уехало не очень много людей, и назвал такие действия и заявления со стороны россии «театром». По словам главы государства, наиболее подготовленные военные рф остаются на своих местах, никто не уехал.
– Мы видим это и не верим россиянам, – подчеркнул Президент.
В то же время, он выразил убеждение, что Украина способна освободить Херсон, хоть это и сложно.
– Это сложно, потому что ценой являются люди. Мы относимся к людям не так, как в россии. Для рф не важно, сколько людей умрут завтра. Для нас это очень важно. Мы не можем так поступать… Поэтому мы думаем, ищем пути, просим наших партнеров дать нам больше бронированной техники, чтобы сберечь больше людей, - сказал Президент.