Оккупантам не хватает теплых вещей, а танки Т-62 непригодны для боев, - Генштаб ВСУ

Остается проблемным материальное и техническое обеспечение подразделений российских оккупационных войск, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По имеющейся информации, отсутствие теплых вещей привело к росту на временно занятой территории Херсонской области количества случаев краж и мародерства военнослужащими рф. Мобилизированные военные, прибывшие в район выполнения боевых задач, не прошли соответствующую подготовку, не имеют практических навыков применения основных видов вооружения. Это приводит к значительным потерям противника в живой силе.

Неудовлетворительное состояние военной техники, снятой с хранения и прибывшей на пополнение текущих потерь, привело к нередким случаям дезертирства и сдачи в плен оккупантов Силам обороны Украины. По предварительной информации, значительная часть вооружения и военной техники, направленная оккупантами на Донецкое и Новопавловское направления, является ограниченно пригодной или полностью непригодной к боевому применению. В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62.