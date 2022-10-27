путин заявил, что «не видит смысла» в ядерном ударе по Украине

российский диктатор владимир путин заявил, что нет никакого политического смысла в ядерном ударе по Украине.

Об этом пишет "Украинская правда".

– Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет, ни политического, ни военного, – говорит он.

При этом российский диктатор заявил, что "пока существует ядерное оружие - существует риск его применения". путин также сказал, что в россии "никогда не говорили о применении ядерного оружия". Якобы он всегда реагировал на слова западных политиков.

Ранее российский диктатор неоднократно в своих выступлениях угрожал применением ядерного оружия, когда говорил о войне с Украиной. В частности, что "роза ветров" может развернуться в сторону врагов россии. Он также перевел в особый режим ядерные силы рф.