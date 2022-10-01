США ответили на угрозы россии ударить по американским спутникам

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские силы ответят в случае атаки на любую американскую инфраструктуру, в том числе и спутники.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Кирби не уточнил, каким будет ответ США, но добавил, что россия, согласно публично доступной информации, пытается овладеть противоспутниковыми технологиями.

Ранее представитель министерства иностранных дел рф константин воронцов заявил, что россия может рассматривать как свои законные цели западные коммерческие спутники, если их используют для помощи Украине в войне.

Как известно, для Украины очень важную роль играет система спутниковой связи Starlink от компании SpaceX. Кроме того, у ВСУ есть доступ к информации от группировки спутников финской компании ICEYE.