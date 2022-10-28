ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: США передадут Украине системы NASAMS в начале ноября

Уже 247-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 27 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 октября.

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3:22 Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы Украине, как ожидается, в начале ноября, сообщает “Украинская правда”.

- Мы упорно работали над передачей систем NASAMS. Ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем ее получить и осуществить подготовку (украинских) военных, - отметил глава Пентагона.

01:27 Генеральный штаб ВСУ показал работу минометчиков из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

00:12 Мобилизация в россии, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов, пишет “Укринформ”.

- Несмотря на заявления кремля о завершении мобилизации, мобилизационные мероприятия продолжаются. Свернуты только публичные мероприятия по призыву, в то время как процесс вручения повесток по месту жительства или работы военнообязанным продолжается, - сказал Громов.

По его словам, задействование мобилизованных в зоне боевых действий ожидается ориентировочно через 1,5-2 недели.