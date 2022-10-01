Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 44 оккупанта, танк и два склада боеприпасов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 27 октября доступна по этой ссылке.

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07:12 Обстановка на Южнобугском направлении стабильно напряжена, но контролируется Силами обороны. Враг продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении оборонных действий. Изменений в состоянии, составе и дислокации вражеских сил не отмечено, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 27 октября.

Оккупанты продолжают наносить огневое поражение по позициям наших подразделений с применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Артиллерийскими снарядами разного калибра и реактивными системами залпового огня, рашисты обстреливали территориальные громады в Баштанском районе Николаевской области, в Бериславском районе Херсонской области, в Никопольской Днепропетровщине. Без потерь.

Вражеская авиация атаковала шесть раз в течение дня. В ответ на нашу штурмовую и армейскую авиацию нанесено 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны в течение боевого дня выполнено около 130 огневых задач. Потери врага в живой силе – 44 рашиста. В дополнение к утренним самолетам и вертолетам, уничтожен вражеский танк, два миномета и три единицы авто-бронетехники. В Бериславском районе наши ракетчики утилизировали два склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники врага. Получено подтверждение о результативном предварительном попадании по понтонной переправе с вражеской военной техникой.

В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 11 кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма. Наготове остаются 24 «Калибра», расположенные на двух надводных и двух подводных ракетоносителях, а также два вражеских больших десантных корабля.