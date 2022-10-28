В Минобороны назвали количество освобожденных из плена людей во время обменов

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину произошло 28 обменов, из российского плена освободили 978 человек, в том числе 99 гражданских.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными. Наше государство заботится о каждом, «не громко», потому что так нужно. Эта тема чрезвычайно чувствительна, мы не распространяем информацию о деталях процесса спасения, чтобы не навредить и в дальнейшем этому процессу. Делаем все возможное, чтобы защитники и защитницы вернулись домой! Переговоры по освобождению и обменам наших военнопленных постоянно продолжаются», – отметила Маляр.

Она также обратилась к родственникам военнопленных, без вести пропавших – доверяйте информацию о ваших близких только государственным уполномоченным институтам, а именно Координационному штабу по обращению с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций.

Маляр также отметила, что обнародование в социальных сетях персональных данных военнопленных и пропавших без вести может повредить их безопасности и усложнить процесс переговоров по обмену.

Заместитель министра обороны добавила, что государство заботится о физическом и психологическом состоянии освобожденных из плена, восстановлении и дальнейшей интеграции в общество.

«Освобожденные из плена украинские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в государственных медицинских учреждениях под наблюдением специалистов высокого уровня и бесплатно получают полный спектр необходимых медицинских услуг. Все их потребности финансируются государством в полном объеме», – отметила она.

Напомним, что 26 октября прошел очередной обмен военнопленными, в Украину вернулись 10 воинов.