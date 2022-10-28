Эксперты МАГАТЭ на этой неделе проведут проверку в поисках следов «грязной бомбы»

После соответствующей просьбы Киева и заявлений рф о том, что украинские власти якобы разрабатывают «грязную бомбу» эксперты МАГАТЭ на этой неделе проведут проверку на двух ядерных объектах.

Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, сообщается на сайте организации.

Инспекторы будут искать любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы, связанные с разработкой «грязных бомб».

«Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и сообщим о наших выводах в соответствии с нашей стандартной практикой. Однако, понимая интерес и срочность этого вопроса, агентство также представит наши выводы Совету управляющих МАГАТЭ, а сразу после этого – общественности», - говорится в заявлении.

В МАГАТЭ также отметили, что инспектировали один из двух объектов месяц назад, и не обнаружили незаявленной ядерной деятельности или материалов.

Напомним, что на фоне ядерных угроз со стороны россии кремль начал отвлекать внимание международного сообщества, обвиняя Украину в якобы намерениях взорвать «грязную бомбу», которая станет источником радиоактивного загрязнения. Украина опасается, что таким образом россия стремится скрыть провокацию и подрыв собственной «грязной бомбы».

США, Великобритания и Франция опровергли ложные заявления шойгу о «грязной бомбе» и заявили о дальнейшей поддержке Украины.

В МИД рф публиковали фото «украинской грязной бомбы», а на самом деле это оказались детекторы дыма из Словении.