«У меня отец погиб в 16-м, брат воюет… Я жопу рвала за вас!»: На Донбассе коллаборантка пожаловалась, что «кадыровцы» взломали и обчистили ее дом

На оккупированной части Донецкой области «кадыровцы» разграбили дом местной жительницы-коллаборантки.

Об этом сообщает InformNapalm.

Женщина пришла в свой дом вместе с сотрудниками «мчс днр» и увидела, что «кадыровцы» взомали двери в ее дом, гараж, хозпостройки. Также они пересмотрели ее личные вещи, вскрыли сейф с ценностями.

По приезду женщины «кадыровцы» пытались оправдаться, что они просто стояли возле дома, а беспорядок уже застали. Они уверяли, что не заходили в дом, но там уже были их вещи.