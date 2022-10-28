Бывших нардепов-предателей Царева и Олейника, а также «дипломата» «днр» отдали под заочный суд

В суд в порядке специального досудебного расследования был направлен обвинительный акт в отношении двух бывших народных депутатов и псевдочиновницы «днр» по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отметим, что речь идет о бывших нардепах от «партии регионов» Олеге Цареве и Владимире Олейнике, а также так называемой «министре иностранных дел «днр» Наталии Никоноровой. Их действия квалифицировали по части 2 статьи 111, части 1 статьи 332-2 УК Украины.

Расследованием установлено, что в феврале 2022 года в сопровождении российских военных подозреваемые незаконно пересекли государственную границу Украины. Они приехали в село Катюжанка Вышгородского района Киевской области, которое в то время находилось под оккупацией вооруженных сил рф, для пропаганды «идеи русского мира» среди местного населения. Подозреваемые призвали жителей Киевщины поддерживать оккупационные власти и признать ее легитимность, а также активно раздавали интервью антиукраинскому характеру представителям СМИ страны-агрессора.

Кроме того, подозреваемые посетили штаб оккупантов, базировавшийся на территории сельской школы. Там солдаты вооруженных сил России оборудовали боевые позиции для военной техники, хранили оружие, боеприпасы и горючее. На школьном стадионе была их посадочная площадка для вражеских вертолетов и боевые позиции РСЗО «Град». Оттуда оккупанты каждую ночь вели обстрелы позиций ВСУ. Также на территории школы находились помещения для допросов граждан Украины, в том числе пленных.