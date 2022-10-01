В Николаеве СБУ задержала женщину за передачу оккупантам информации об украинской авиации и стратегической инфраструктуре

В Николаеве СБУ разоблачила российскую агентку, которая собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовых районах Юга Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Прежде злоумышленница передавала информацию о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области.

Она также передавала врагу локации стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона.

Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации. Тем самым предотвращена реализация вражеских планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении.

Установлено, что задержана жительница областного центра, которую после начала полномасштабного вторжения завербовали спецслужбы рф. В поле зрения агрессоров попала из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно выражала среди окружающих.

В прокуратуре добавили, что 49-летняя была одной из активных участниц телеграм-канала антиукраинской направленности и всячески поддерживала и восхваляла «нормальных русских правителей», которые «скоро придут и наведут порядок» на украинской земле.

Для коммуникации с российским куратором использовала анонимные мессенджеры, а передачу закрытых данных осуществляла в виде электронных фото с описанием местности.

Во время обысков по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили средства связи с доказательствами конспиративной переписки с врагом.

В настоящее время задержанная сообщена о подозрении за совершенное ею преступление.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как жительницу Николаева Людмилу Гончарову наказали 15 годами тюрьмы с конфискацией имущества за работу на оккупантов.