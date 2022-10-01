На Харьковщине оккупанты повредили крупнейший в Европе радиотелескоп

В Харьковской области оккупанты повредили крупнейший в Европе радиотелескоп УТР-2, который находится в селе Волохов Яр.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

В ходе оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные. Они повредили оборудование и разрушили здание.

“Здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению. Территория комплекса занимает более 100 гектаров. Действия оккупантов нанесли масштабный ущерб”, - говорится в сообщении.

Находились оккупанты на территории станции несколько месяцев, до освобождения населенного пункта. Они рыли окопы и оставили немало боеприпасов.