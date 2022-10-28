Посол россии начал угрожать Израилю, чтобы тот не помогал Украине оружием

Посол россии в Израиле Анатолий Викторов заявил, что если Израиль станет поставлять оружие Украине, кремль расценит это как крайне недружественный шаг.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

российский посол похвалил правительство Израиля, что оно не спешит помогать Украине.

- Мы работали вместе десятилетиями, чтобы достичь очень хорошего уровня сотрудничества и, я бы сказал, дружбы. И, конечно, любые серьезные шаги, не учитывающие национальные интересы наших стран, могли бы легко не только затронуть, но даже разрушить дух отношений между нашими странами, - сказал он.

По словам Викторова, Израиль не должно беспокоить нынешнее укрепление отношений между Ираном и россией, в частности, предоставление Ираном оружия россии, поскольку это «нормальные отношения между двумя странами». Между тем, подобное сотрудничество между Израилем и Украиной в сфере вооружений в кремле не будет воспринято как «нормальное». По его словам, если Израиль начнет поставлять оружие Украине, в россии это будет расценено как крайне недружественный шаг.