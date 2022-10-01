«россия пытается сделать Херсонщину зоной отчуждения», - Зеленский

На оккупированной территории захватчики уничтожают инфраструктуру, превращают ее в зону без цивилизации.

Об этом сказал в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

Фактически оккупанты демонтируют там всю существующую систему здравоохранения. Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой. Они давят на врачей, еще оставшихся в оккупированных районах, чтобы те переезжали на территорию россии.

- Прежде всего, это касается Херсонской области. россия делает из Херсона зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира. Этот регион до прихода россии, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям... Там гарантировалась жизнь.

– А теперь россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения. Мир должен на это отреагировать. Наше Министерство иностранных дел, все наши представители информируют международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов, - сообщил Зеленский.

Также он обратился к украинцам, которые находятся в оккупированных городах и районах.