ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Залужный рассказал о ходе боевых действий и задачах ВСУ

Уже 248-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 28 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 октября.

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02:18 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный сообщил, что Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на следующих ключевых задачах:

- освободить оккупированные территории; - не допустить захвата врагом новых участков; - обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры средствами противовоздушной и противоракетной обороны; - продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.

Несмотря на огневое преимущество, увеличение количества войск и соответственно атак противник успеха не имеет. Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом, отметил Залужный.

0:17 Украинские военные завершают учебу по программе подготовки на системах ПВО NASAMS, после чего они смогут использовать систему для защиты неба над Украиной.

Об этом сообщает “Зеркало недели”.