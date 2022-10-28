ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Залужный рассказал о ходе боевых действий и задачах ВСУ

Уже 248-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 28 октября, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 29 октября.
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02:18 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Залужный сообщил, что Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на следующих ключевых задачах:
- освободить оккупированные территории;
- не допустить захвата врагом новых участков;
- обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры средствами противовоздушной и противоракетной обороны;
- продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.
Несмотря на огневое преимущество, увеличение количества войск и соответственно атак противник успеха не имеет. Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом, отметил Залужный.
0:17 Украинские военные завершают учебу по программе подготовки на системах ПВО NASAMS, после чего они смогут использовать систему для защиты неба над Украиной.
Об этом сообщает “Зеркало недели”.
«Программа обучения на этих системах продолжается и как только она завершится, системы будут готовы к отправке в Украину. Мы ожидаем, что программа обучения будет завершена в ближайшее время», - подчеркнули в Пентагоне.