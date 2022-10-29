Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 34 оккупанта, два «Града», четыре танка и три склада боеприпасов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 28 октября доступна по этой ссылке.

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07:02 На Южнобугском направлении наши войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для дальнейших наступательных действий, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 28 октября.

Противник продолжает вести активную оборону, пытается удержать занятые рубежи и оказывать огневое влияние на характер действий наших войск. Применяет авиацию, реактивную и ствольную артиллерию, минометы и ударные дроны разных модификаций по нашим позициям и близлежащим территориальным общинам.

Недалеко от Херсона оккупанты дали местным двое суток на выселение из собственных помещений и эвакуацию. На путях так называемой эвакуации в временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где организован тщательный осмотр и проверка гражданских.

Вместе с тем, на правый берег доставлена очередная партия мобилизованных российских военнослужащих с такими же низкими мотивационными показателями, слабой подготовкой и частичной экипировкой.

Минометным огнем враг продолжает терроризировать портовую акваторию Очакова. Без человеческих утрат.

Также держит в напряжении Никопольщину. По Марганецкой громаде ударил из «Урагана». Реактивные снаряды попали в прибрежную зону водохранилища. Без потерь и разрушения инфраструктуры.

В течение боевого дня враг восемь раз атаковал авиацией наши позиции, а также освобожденные в начале октября населенные пункты Бериславского района.

В ответ нашей авиацией нанесены также восемь ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертыванию систем противовоздушной обороны и опорному пункту в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах.

В течение боевого дня наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. Известно, что вражеское войско похудело на 34 рашиста, две реактивные системы залпового огня «Град», четыре танка, три миномета сто двадцатого калибра, самоходную пушку «Гиацинт» и прицепную гаубицу.

Еще четыре артиллерийских установки и вражеский танк повреждены. А в Бериславском и Николаевском районах уничтожены три склада боеприпасов.

В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет девять кораблей и катеров, в том числе один большой десантный корабль, два надводных и один подводный носители двух десятков высокоточных крылатых ракет типа "Калибр".