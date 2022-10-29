В Норвегии поймали русского шпиона, выдававшего себя за «бразильского ученого»

В Норвегии задержали российского шпиона, выдававшего себя за «бразильского ученого». Настоящее имя арестованного норвежской полицией сотрудника университета Тромсе по подозрению в шпионаже в пользу рф - Михаил Валерьевич Михушин, 1978 года рождения.

Об этом сообщает норвежский телеканал NRK, расследователь международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев.

Фейковым именем мужчины было Хосе Ассис Джаммария (якобы 1984 года рождения). Он выдавал себя гражданином Бразилии. В университете он был приглашенным исследователем, где входил в исследовательскую группу «Серая зона», занимающуюся такими темами, как социальное обеспечение и гибридные угрозы.

Полиция отмечает, что обвиняемый решил ответить на английском языке во время встречи в суде, несмотря на то, что присутствовал переводчик с португальского языка.

Христо Грозев сообщил, что Михушин впервые появился под именем Хосе в 2006 году, когда подал заявление на получение бразильского паспорта и номера социального страхования, утверждая, что его мама из Бразилии. Отмечается, что 2006 год - это год, когда по меньшей мере три других нелегала ГРУ - одна из которых Мария Адела Кульфельд, или Ольга Колобова - получили или пытались получить южноамериканское гражданство. По предположениям Грозева, Михушин имеет звание не меньше полковника.

Расследователи выяснили электронный ящик «Хосе» для подачи заявки на работу в университете. В 2012 году эта электронная почта была сломана через Linked-in, и расследователи нашли пароль, который был для этого использован. Они проверили, какие другие учетные записи использовали тот же пароль и были сломаны за эти годы, и нашли кластер из 24 аккаунтов, 4 из которых выделялись. Среди них было два аккаунта на российских платформах и оба имели в названии слова/понятия, связанные с Бразилией или Португалией: AgrandeFamilia является/был популярным бразильским ситкомом, а Mika_Invasor дословно означает «Михаил-Захватчик». Электронные почтовые ящики mika-invasor использовались для ICQ и LiveJournal – которыми «почти буквально никто из бывшего СССР не пользовался в течение последних 15 лет».

Но для нашего поиска для "Mikhail The Invador". Обратите внимание на то, что в России роскошный passport system отменил много сомнений, но не его. Это означает, что они попадут на то, что он является российским, или что владельцы имели перемещенный его список файлов. Мы теперь знаем это последнего. pic.twitter.com/ggxBjUree4 — Christo Grozev (@christogrozev) октябрь 28, 2022

Журналисты получили фото Михаила на водительских правах.

Отмечается, что Михушин зарегистрирован по адресу общежития академии ГРУ, что, как утверждается, означает, что он, по меньшей мере, полковник. Отмечается, что его также разыскивают за неуплату налога на недвижимость. Он ездил в россию и обратно, несмотря на то, что долгое время работал под прикрытием. В частности он был в рф в июне 2015 года, а через 4 месяца агитировал за Новую демократическую партию Канады. Он также посетил рф в июне 2020 года, где, как отмечается, купил себе самокат.

Как пишет The Guardian, мужчина прожил годы в Канаде на фоне предположений, что он использовал свое время в стране, чтобы создать историю о своей законспирированной личности.

После ареста профессор по изучению вопросов безопасности в Университете Тромсе Гунхильд Хоогенсен Гьорв рассказала Guardian, что мужчина пришел по рекомендации канадского профессора.

В 2015 году Джаммария получил степень бакалавра политологии в Карлтонском университете Оттавы, сосредоточившись на международных отношениях в области коммуникации.

В том же году он стал волонтером Новой демократической партии страны на федеральных выборах, он представлял кандидата Шона Девайна. Девайн, который сейчас является членом городского совета, сказал местным СМИ, что ничего необычного в Джаммарии не оказалось, кроме «впечатляющего резюме и сильных ораторских навыков».

Подозреваемый переехал на запад и через три года окончил Университет Калгари со степенью магистра стратегических исследований.

Мужчине инкриминируют статью 121 Уголовного кодекса – незаконную разведку, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Его также подозревают в незаконной разведке, которая может нанести ущерб интересам безопасности других государств.

Напомним, как в Норвегии задержали шестерых россиян, фотографировавших секретные объекты.