Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС идет слишком медленно, – глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание зоны безопасности для Запорожской АЭС идет слишком медленно.

Об этом сообщает CNN.

28 октября на мероприятии Фонда Карнеги в Вашингтоне Гросси сказал, что он «крайне разочарован» темпами согласования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

«Для меня создание зоны безопасности вокруг атомной электростанции — самое очевидное. Как вообще можно обстреливать атомную электростанцию? – возмутился глава МАГАТЭ.

Гросси также выразил «серьезную обеспокоенность» относительно того, что россия 17 октября задержала двух работников АЭС.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные приступили к обстрелу станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом защиты от провокаций.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции».

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрел в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать «зону безопасности» вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

11 сентября стало известно, что Запорожская АЭС полностью остановлена, а последний работающий реактор переводят в холодное состояние.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС снова подключен к энергосети Украины.

В конце сентября Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) начало ряд переговоров по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, которая с марта 2022 года оккупирована российскими военными.