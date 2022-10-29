«В жопе, короче, вообще мы»: Оккупант рассказал об отсутствии воды, еды и пьянстве командиров

Военнослужащий рф рассказал родственникам об отсутствии воды, пищи и алкоголизме командиров.
Об этом свидетельствует перехват разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.
– Как ты там сынок? Че там у тебя?
– Я бы не сказал, что хорошо.
– Ничего не едите? Хоть бы попить давали.
– У нас нет воды. Ничего нету.
– А как вы выживаете?
– Ну, выживаем как-то, да.
– Хорошо, а получится вас вернуть?
– Мы пытались сами уйти, у нас не получилось, нас поймали просто.
– В Донецкой области?
– Вроде как да. В жопе, короче, вообще мы. С автоматами против танков. Это вообще безумие. Наш этот.. командиры вообще в говно пьяные. Ходят… они сразу убегают, связи с ними нету и все блин.
– Они сами пьяные, значит они едят, пьют. А вы чего голодные?
– Да, у них все есть, мы же видим. У нас вообще ничего нету.
– Сколько вы так протяните без еды, без воды? Хоть из лужи пей, находи лужу.
– Мы пили уже из лужи. Я от неделю уже даже в туалет не хожу, потому что нет чем. Все, что я вам говорю сейчас, да.
– Мы не будем никому рассказывать.
– Ни в коем случае, потому что уже были случаи, когда рассказывали и их просто забирали в тюрьму.
– Страшно, страшно капец. Ну а что делать?
– Страшно. Я представляю как тебе страшно. Еще голодный и холодно.
– Было у одного отряда 100 человек, выжило только двое, вышло оттуда из этой вот жести. Завтра, скорое всего, мы будем уходить уже налегке. Ведите нас куда хотите, потому что такая… Сплошное бл*дство происходит, вообще ужас какой. Воюй как хочешь. 20 человек против двух тысяч.