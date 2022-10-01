Операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября, – начальник ГУР Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что операция по освобождению Херсона от оккупантов продлится, скорее всего, до конца ноября.

Об этом говорится в его интервью западному изданию The Drive.

– Скорее всего, операция по захвату Херсона продлится до конца следующего месяца. Сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. Большая часть из них – это военно-десантные войска РФ, российские силы специального назначения и морская пехота, то есть наиболее боеспособные подразделения, находящиеся в России. Эти подразделения составляют остов группировки, который также усиливается мобилизованным составом, – заявил начальник ГУР.

По словам Буданова, боевая составляющая российских войск на херсонском направлении – это около 40 тысяч. Херсон находится в середине этой группировки.

– Звучит так, будто это будет кровавый бой. – Мы стараемся облегчить это насколько это возможно, но это не обойдется без борьбы. – Почему бы просто не окружить город и не изолировать там войска? – Это именно то, что мы пытаемся сделать. Но снаружи они противостоят. Они пытаются помешать нашему движению вперед, и вы должны понимать, что бои идут ежедневно.

Напомним, ранее Буданов заявил, что оккупационная армия не убегает из Херсона и готовится к обороне, но может оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказались подразделения Сил обороны Украины в Мариуполе. При этом он считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон до конца года.