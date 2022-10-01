Буданов рассказал, когда оккупанты могут устроить взрыв на Каховской ГЭС

По оценке украинской разведки, если оккупанты решат устроить взрыв на Каховской ГЭС, то взорвут не всю дамбу, а отдельные ее элементы, чтобы через нее невозможно было проехать.

Об этом в интервью западному изданию The Drive заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

– По нашей оценке, если такое решение будет принято, они лишь взорвут проходящую через дамбу дорогу, чтобы сделать ею невозможным проезд наших транспортных средств, а также шлюзы дамбы, что приведет лишь к частичному разрушению объекта, – сказал Буданов.

По его словам, решение о взрыве на ГЭС оккупанты могут принять после того, как потеряют Херсон.

– Это может произойти, когда мы возьмем Херсон, и если они решат отойти. После ухода с западного берега они могут начать делать это, чтобы помешать нашему продвижению на восточный берег, – резюмировал начальник ГУР.

Напомним, по словам Буданова, операция по освобождению Херсона от оккупантов продлится, скорее всего, до конца ноября.