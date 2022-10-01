«Сколько здесь на Николаевском направлении умерло народа»: Оккупант рассказал о потерях на Юге и отступлении

Военнослужащий рф рассказал другу об уходе из Николаевского направления и вероятной передислокации в беларусь.

Об этом свидетельствует перехват разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– Че ты? Как дела?

– Короче, сегодня меня, возможно, больше в этом мире не станет. Понял? Ну, возможно, но не точно. Понял?

– А че такое?

– Потому что сегодня наше направление Николаевское, ночью… Все собирается и уходит нах*й в россию. Отдаем все позиции, все пизд*ц.

– Да ну нах*й!

– Представляешь? Я не верил, это с утра пизд*ели, я не верил до последнего. Пока не приехал командир дивизиона, подполковник и сказал. Разеб*вают по всем направлениям, еб*ный в рот. Ничего сделать не можем. Но говорят заходить будем через белоруссию. Мы. Сейчас вот соберут и всех туда.

– Ну…

– И мы будем через белоруссию заходить. Короче, я контракт буду на пять лет продлевать. Мне пох*ю. Я хочу этих пи*арасов всех уничтожить.

– А че они… типа информация какая-то пришла, что они в атаку пойдут?

– Да-да, сюда войск стянули 80 тысяч хохлов.

– Сколько здесь на нашем Николаевском направлении умерло народа, сколько бл*дь. Это пи*дец сколько, это тысячи людей. Отдали жизнь, чтобы забрать эту территорию. А по итогу отдаем е просто так. Да, братан, ты бы видел, что здесь происходит – это пи*да нах*й. Какое здесь очко. Про*бали все на свете, сук*. А дальше че будет? Всю россию отдадим?