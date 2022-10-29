На Днепропетровщине задержали вражеского агента, который сдавал информацию об объектах инфраструктуры и охотился за HIMARS и М777

В Днепропетровской области контрразведка СБУ задержала еще одного российского агента, который собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Среди основных его задач было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта.

Кроме того, злоумышленник корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, и отчитывался оккупантам о последствиях воздушных атак.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовали представители спецслужб рф.

Установлено, что агрессор привлек предателя к конфиденциальному сотрудничеству через соцсети, где он неоднократно излагал позиции украинских войск.

Для выполнения враждебных задач по проведению разведывательно-подрывной деятельности российский агент ездил по территории района и скрыто наблюдал за объектами.

Собранную информацию передавал захватчикам через анонимные мессенджеры в виде фотографий с привязкой к местности и подробным описанием.

Во время обысков по месту жительства вражеского агента правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с поличным с московским «куратором».

В ОГП добавили, что собранные данные с GPS-координатами объектов информатор передавал представителям рф через мессенджер Telegram. Он также передавал информацию о запуске беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Также агент направил представителю рф координаты расположения ВСУ со ссылкой на Google Maps, которые в это время вели обстрел военных объектов врага и сообщением с требованием срочно нанести удар по позициям украинских военных.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 («Государственная измена, совершенное в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины. По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности организаторов преступной деятельности, которые находятся на временно оккупированной территории нашего государства.

Напомним, как в Николаеве СБУ задержала женщину за передачу оккупантам информации об украинской авиации и стратегической инфраструктуре.