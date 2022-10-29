Оккупанты в Луганской области разрешили без оснований проводить обыски в домах людей

Вместе с усилением комендантского часа на временно оккупированной территории Луганщины так называемым «правоохранительным органам» предоставлено право проводить личный досмотр людей, их вещей, жилья, транспортных средств, а «при основаниях» даже задерживать граждан и транспортные средства.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«То есть понравилась квартира – можно ее безосновательно обыскать, найти что-нибудь интересное. Ну или ценное», – добавил он.

Также Гайдай рассказал, что в Червонопоповке на Кременщине уничтожены около 20 российских оккупантов, еще 30 ранены.

«Почти каждый день мы убеждаемся в точности украинских артиллеристов – горят склады из БК, казармы, техника оккупантов. Очередное попадание – в Кременщине», - отмечает председатель ОВА.

В то же время, по его словам, российские захватчики продолжают обстрелы освобожденных населенных пунктов.

В частности, 28 октября от вражеских обстрелов пострадали Невское, Новоегоровка, Белогоровка и Стельмаховка на Купянском и Лиманском направлениях.

При этом, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники врага, а также позициям комплексов ПВО оккупантов.

В частности, на разных направлениях украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БпЛА.

«Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника», - добавил Гайдай.

Напомним, Гайдай заявил, что в Рубежном «кадыровцы» выселяют жителей сельской местности из их домов.