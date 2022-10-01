Россиян заманивают на войну в Украине списанием долгов за коммуналку

В россии мужчинам предлагают убивать украинцев в обмен на списание долгов за коммунальные услуги.

О таком способе набора «добровольцев» на войну в Украине рассказал сотрудникам СБУ очередной пленник из рф.

Уроженцу Белгорода, в конце лета пришла повестка из военкомата.

- Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта, - рассказывает мужчина, ставший стрелком вс рф.

Говорит, что их, «новобранцев», обещали держать на границе с Украиной. За неделю после подписания контракта перебросили в зону боевых действий на Донецком направлении.

Под огнем ВСУ «добровольческое» подразделение было наголову разбито за неделю. Те же, кому удалось уцелеть, решили добираться пешком до российской границы. Но после более чем 3-х недель блужданий его взяли в плен бойцы Сил обороны Украины.

«Не известно, списали ли этому добровольцу его долги. Но свою игру в рулетку со смертью он выиграл, потому что уцелел, в отличие от большинства своих «коллег», – отметили в СБУ.