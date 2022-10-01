Буданов заявил, что угроза наступления со стороны беларуси резко возрастет после деоккупации Херсона

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что после освобождения Херсона может резко возрасти риск вторжения из беларуси, ведь войска, выведенные из юга, могут усилить группировку, которая сейчас находится в республике.

Об этом Буданов заявил во время интервью The Drive.

Он пояснил, что часть выбитых из Херсона войск будет перемещена на запорожское направление, а другой частью могут усилить именно белорусскую группировку. Но ВСУ готовы к такому сценарию.

Глава разведки отметил, что перерезание логистических путей Украины остается стратегически важной задачей России.

«Можно сказать, что это заветная мечта российской федерации», – сказал он.

Однако пока у россиян нет реальных военных возможностей для реализации этой задачи.

«Присутствие российских военных в белорусе сейчас не столь велико. Там всего около 4300 военнослужащих. Эта группировка очень ограничена по тяжелым системам вооружения, а ее большую часть – около 80% – составляет мобилизованный личный состав», – сказал Буданов, подытоживая, что угрозы наступления с рб нет.

Напомним, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца ноября, – начальник ГУР Буданов.