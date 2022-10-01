Наши возвращаются домой: Украина вернула из российского плена 50 военнослужащих и двоих гражданских

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в рамках обмена военнопленными Украина вернула 50 военнослужащих и двоих гражданских.

Об этом он написал в Telegram.

«Наши возвращаются домой. Провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 52 наших людей - офицеров, медиков, сержантов и солдат. Среди них - 12 бойцов НГУ, включая два «Азовца», 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТРо, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских. Домой возвращаются защитники «Азовстали», защитники Мариуполя и спасавшие жизнь. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на «Азовстали» и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией «Москва», а еще моряка с острова Змеиный. Также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне», – сообщил Ермак.