«Они будут хоронить здесь просто молодых парней»: Ким оценил использование оккупантами мобилизованных для усиления своей обороны на Юге

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что активное использование оккупантами мобилизованных приведет к большим жертвам среди последних, поскольку они плохо обучены и оснащены.

Об этом он заявил в эфире национального марафона.

Ведущие спросили Кима о перехвате ГУР МО, в котором один из оккупантов на Николаевском направлении говорит об уходе с позиций и предполагает перевод его подразделения в беларусь.

– Есть очень много перехватов россиян и они иногда противоречат друг другу. Некоторые разговоры делают специально, чтобы мы их перехватили – информационная война. Что я думаю – действительно, часть боеспособных войск россияне выводят на левый берег Днепра, вероятно, чтобы использовать на другом направлении. Но я не считаю, что это из беларуси, там есть определенные силы. Есть основное направление и есть отвлекающие моменты. Что этот разговор говорит – ничего. Где-то они готовят атаку, а где-то совершают отвлекающие маневры. В то же время они заводят на правый берег Днепра очень много мобилизованных солдат. Они оставляют здесь технику, которая находится в полупригодном состоянии. Вывели технику из Чернобыевки, но сосредоточили ее на правом берегу. Ее также выдают мобилизованным, которые не умеют пользоваться танками. По-моему, они не хотят сдавать правую сторону или хотят, чтобы наши войска погрязли здесь и не отошли где-то для более концентрированного удара. Но они делают это не профессиональной армией. Они будут хоронить здесь просто молодых ребят, которых мобилизуют сейчас в россии, которые не понимают, как воевать. Их просто в качестве мяса используют, чтобы они просто задерживали продвижение наших войск, – рассказал Виталий Ким.

Начальник Николаевской ОВА отметил, что мобилизованные имеют плохие навыки ведения боевых действий и часто сдаются в плен, но их большое количество доставляет определенные проблемы.

– Что касается нашего направления, то этот процесс идет. Для наших военных, по моему мнению, это (использование мобилизованных, – ред.) немного легче, потому что мобилизованные сдаются, они неквалифицированы. Но их много. Поэтому мы сейчас боремся за качество против количества. Количество мобилизованных это проблема, потому что десять процентов от ста тысяч гораздо хуже, чем сто процентов от тысячи. Понимаете? Если их здесь будет очень большое количество, то из них будет один-два человека, умеющих воевать. И нам будет тяжело. Но в общем эту их стратегию наш Генштаб и разведка понимают. Уже не раз подтверждалось, что мы работаем разумно, используя разведку. А россияне воюют тактикой прошлого столетия, – отметил начальник ОВА.

Также Ким отметил, что работа по покупке у оккупантов военной техники продолжается, но возле линии фронта уцелевших единиц у россиян осталось уже мало.