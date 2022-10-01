Лидеры калмыцкого народа обратились к миру с призывом признать независимость Калмыкии, - правозащитник

Члены Конгресса ойрат-калмыкского народа составили и подписали декларацию «О государственной независимости Республики Калмыкия».

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил активист, юрист правозащитного центра «Мемориал» Даавр Доржин.

В декларации Конгресса перечисляются основные претензии к действующему российскому режиму, побудившие авторов документа провозгласить начало борьбы за независимость. Среди них – «безумная централизация и милитаризация страны», «тотальное наступление кремля на культуры и языки завоеванных Россией нерусских народов» , «совершение международных преступлений» и еще пять пунктов, отсылающих к авторитарному и империалистическому характеру российской политики.

«Разумеется, это призыв политический, нравственно-политический. И мы ожидаем ответа со стороны мирового сообщества. Это обретение субъектности, то есть становление собственной государственности, развитие наших национальных нормативов и налаживание добрососедских отношений со всеми странами на нашей планете. Собственно если почитать нашу Конституцию, то там один из пунктов — установление добрососедских отношений во имя мира на земле. Собственно, мы можем четко сказать, что по крайней мере в этом наша Конституция гораздо лучше общероссийской», - заявил активист.

Он отметил, что огромную роль в желании обрести независимость сыграла путинская мобилизация.

«Это первая мобилизация в истории российской федерации, и надеюсь, что последняя. Соответственно, не существует никакой практики по этому поводу. И по этой причине военкоматы и другие органы военной власти чувствуют, что могут делать практически все, что угодно», - сообщил правозащитник и добавил, что из-за этого многие его сограждане уехали в Монголию.

Также, по его словам, частые случаи в России высказывания крайней нетерпимости, ненависти к людям, иного вероисповедания, другой этнической принадлежности показывают общую картину, столь невыносимо жить в российском обществе.

«Лучше из этого общества выйти, в частности через реализацию права народа на самоопределение. Я надеюсь, что наш народ будет иметь такое право», - сказал Доржин.

Напомним, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что к лету война должна пойти на завершающий этап, а россия начнет распадаться после победы.