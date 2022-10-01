В Украине практически ликвидировали 11-й армейский корпус вс рф из калининграда

В Украине почти полностью уничтожен 11-й армейский корпус вс рф который должен был защищать калининград, но был переброшен на фронт в Харьковской области.

Об этом пишет Forbes.

«Корпус, зажатый между двумя странами НАТО вдоль стратегического моря, должен был дать российским войскам преимущество в глобальной войне. Вместо этого он стал пушечным мясом для украинской армии, которая на бумаге была слабее российской. Сейчас Калининград почти беззащитен, и угроза, которую войска области когда-то составляли для НАТО, исчезла», – отмечает издание.

Автор статьи подчеркивает, что до начала полномасштабной войны рф против Украины в калининграде было не менее 12 тысяч российских военных. На вооружении у сил рф в области было около 100 танков Т-72, несколько сотен боевых машин БТР, гаубицы «Мста-С», а также ракеты БМ-27 и БМ-30.

Когда дела у армии рф на фронте стали ухудшаться, кремль мобилизовал 11-й армейский корпус, перебросив его на кораблях и самолетах до белгорода, а потом – на Харьковщину. Как пишет издание, три месяца тяжелых боев подорвали силы корпуса.

Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области десятки тысяч россиян бежали, сдались в плен или погибли на месте. При этом, 11-й армейский корпус пострадал больше, чем большинство формирований рф в регионе. По данным Генштаба ВСУ, тогда корпус потерял 200 машин и половину личного состава.

«Возможно, 11-й армейский корпус выживет. Если так, то почти наверняка ему понадобятся многие месяцы, чтобы отдохнуть, перевооружиться и принять призывников, чтобы восстановить хотя бы часть своей прежней силы. Развертывание и последующее уничтожение 11-го армейского корпуса является ужасным ударом для войны РФ в Украине. Но последствия распространяются на всю Европу. 11-й армейский корпус должен был защищать Калининград и угрожать восточному фронту НАТО. Теперь не может ни того, ни другого», – отмечает Forbes.

Напомним, что в Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 октября. Число потерь личного состава перевалило за 70 тысяч человек.