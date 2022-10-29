ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В районе мыса Фиолент, что в окпированном Севастополе в Крыму, слышали взрывы

Уже 249-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 28 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 30 октября.

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01:55 В ночь с 29 на 30 октября в оккупированном Крыму неспокойно, о чем в соцсетях сообщают местные.

Жители Севастополя активно пишут, что с 23:00 слышали мощные взрывы в разных районах оккупированного города. Около 00:00 неспокойно было в районе мыса Фиолент .

Комментариев от оккупационных властей Крыма пока нет.

01:35 В течение 29 октября военные России 7 раз обстреливали приграничья Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 38 «приходов» из артиллерии, минометов. Также кафиры сбрасывали взрывчатку с дрона, сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий в Telegram.

Всего под вражеским огнем оказалось пять общин. К примеру, по Белопольской общине кафиры били из артиллерийской пушки « НОНА » 2С9. Там зафиксировали 16 " приходов " .

« Средино-Будская община: на этой территории рашисты обстреливали пограничные из минометов 122 калибра, 4 взрыва. Эсманское общество: здесь также использовали минометы по окрестностям одного из сел (4 прихода) » , - добавил Живицкий.

В Краснопольской общине по одному из сел рашисты трижды ударили с САУ, а затем сбросили с квадрокоптера взрывное устройство. В то же время по Миропольской общине враг дважды применил минометы 120 мм калибра. Первоначально это было 8 приходов. Отмечается, что впоследствии еще 2 мины по тем же населенным пунктам.

01:15 Российские захватчики планируют мобилизовать тысячи мужчин в Мариупольском районе Донецкой области, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телеканала Freeдом.

«По нашей информации, до 10 тысяч человек они хотят мобилизовать в Мариупольском районе. Это не только город Мариуполь, но и обширные поселения вокруг него. И сейчас такая работа ведется» , – отметил он.

Кроме того, он рассказал, что оккупанты вывозят из Мариуполя уцелевшие оборудование и металлопродукцию. Также местных жителей приобщают к разным работам без дальнейшей выплаты заработной платы.

Бойченко добавил, что россияне выдают украинцам «красную бумажку», которую называют «паспортом». Однако уехать из временно захваченного Мариуполя почти невозможно.

«Пункт пропуска в Запорожье они обстреляли. Закрывают и делают все, чтобы мариупольцы не смогли покинуть город и уехать на подконтрольную территорию Украины. Люди пытаются выехать через территорию России, потому что понимают, что Мариуполь превратили в гетто. Они не хотят быть российским пушечным мясом» , – подчеркнул он.

00:15 В районе Антоновского моста в Херсонской области раздались взрывы, сообщает пропагандистское агентство « РИА Новости » .

Отмечается, что россияне обвиняют в этом украинских военных, якобы нанесших ракетные удары с систем HIMARS.

Также пропагандисты заявили, что российская ПВО сбила девять ракет, еще три упали в районе моста.

В конце августа российские оккупационные войска строили понтонный мост в Херсонской области. Они его возводили вплотную к поврежденному Антоновскому мосту. Этому предшествовало опрокидывание баржи для строительства понтонного моста через Днепр.