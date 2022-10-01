Война Николаевщины: В ОВА рассказали о последствиях вражеских обстрелов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 30 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 29 октября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

09:24 Николаевская ОВА опубликовала информацию о вражеских обстрелах за минувшие сутки, по состоянию на 08:30 утра 30 октября.

В Николаевском районе вчера, 29 октября, ориентировочно в 11:45 в результате вражеских обстрелов Мишково-Погореловской общины повреждено сооружение сельхозпредприятия. Пострадавших нет.

В 15:23, 29 октября, в результате обстрелов Галицыновской общины повреждены три жилых дома и авто. Пострадавших нет.

В течение суток враг дважды атаковал Очаковскую общину. Так, вчера, 29 октября, с 15:50 враг наносил удары по территории аквазоны и сегодня, 30 октября, с 01:54 в результате обстрелов повреждены жилые дома и гаражи. Пострадавших нет.

Вчера, 29 октября, в 14:40 и утром, 30 октября, в 04:07 Шевченковская община терпела вражеские артиллерийские удары. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

В Баштанском районе вчера, 29 октября, в 12:25 и сегодня, 30 октября, в 00:44 продолжались обстрелы находящихся на линии разграничения населенных пунктов Березнеговатской общины. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Также вчера, 29 октября, в 16:00 и сегодня, 30 октября, в 05:45 обстрелы подверглась Широковская община. В результате чего разрушен один жилой дом, два дома получили повреждения. Также зафиксировано попадание вне населенного пункта по дорогам и сельхозугодиям.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

08:26 Колонна российских грузовиков, которые везут десятки бетонных ДОТов в направлении Кинбурнской косы.

08:01 Обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении остается стабильно сложной, но контролируемой. Противник продолжает держать оборону и пытается удержать занятые рубежи, сообщает ОК «Юг».

В течение боевого дня (29 октября) противник совершил 6 авиационных ударов по точкам развертывания ПВО, опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники. Украинская авиация ответила десятью авиаударами по скоплению живой силы противника и военной техники.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач. По подтвержденным результатам в течение дня уничтожены 57 рашистов, самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона», самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С», гаубицы «Д-20» и «Мста-Б», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» » и «Панцирь-С1», 1 танк и 7 единиц автобронетехники. Поврежден еще 1 танк и 3 единицы автобронетехники.