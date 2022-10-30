Оккупанты усилили контроль на границе «ЛНР» и россии

Несмотря на российские заявления и решения Думы о «присоединении» Луганской области к составу россии и отмене границ, таможенный контроль между так называемой ЛНР и рф так и не отменили.

Об этом сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

Якобы с 11 октября пункты пропуска между так называемой ЛНР и россией отменены. На бумаге. Впрочем, жители Луганщины ежедневно жалуются даже на усиление таможенных мер по ним», - сообщил он.

Так, на пункте пропуска «Довжанский» желающие выехать в россию стоят в очередях более двух часов, прежде чем им разрешат пересечь границу.

«Возможно, у таможенников проблемы с деньгами», - выразил возможную причину такой ситуации Гайдай.

Глава ОВА отметил, что к примеру российским боевикам уже не один месяц не выплачивают обещанные средства.

Напомним, в россии не признают паспорта, выданные на территории «ЛДНР» – их владельцев не пропускают через границу.