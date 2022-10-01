В ГУР разобрали один из иранских Mohajer-6 – в нем есть украинская запчасть

В иранском дроне Mohajer-6 есть запчасть украинского производства.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны в эфире «Военного телевидения Украины».

Месяц назад зенитчики сбили Mohajer-6 и он упал в Черное море. Специалисты ГУР разобрали его на запчасти и изучили. Удалось найти доказательства иранского происхождения аппарата – в частности, надпись на языке фарси. Сообщается, что все компоненты составляют компоненты американского производства.

Есть комплектующие Япония, Китай, Швеция, Австрия. Есть даже украинского производства – один компонент, но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он попал туда», - сообщил представитель ГУР.

Отмечается, что все эти составляющие гражданские, купить их может любой желающий.

Напомним, разведчики перебрали иранский дрон Mohajer-6 и рассказали о его начинке – вражеский дрон готовы запускать против оккупантов.