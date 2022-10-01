По меньшей мере три российских корабля в Севастополе, в том числе флагман «Адмирал Макаров», были атакованы беспилотниками, – расследование

прочтения: 1999
30.10.2022 12:09

По меньшей мере три корабля черноморского флота рф были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман «Адмирал Макаров».

Об этом сообщает группа волонтеров GeoConfirmed, сообщает УП.

Расследователи проанализировали фото и видео, в частности кадры с беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море возле Севастополя.

Расследователи опубликовали видео атаки на фрегат класса «Адмирал Григорович», которому в Черноморском флоте соответствует только «Адмирал Макаров». Съемка прервалась, поскольку, предположительно, беспилотник ударился о судно и взорвался.

На другом видео можно увидеть атаку на тральщик класса «Натя» «Иван Голубец». По сообщению минобороны рф он получил «незначительные» повреждения.

На одном из видео видно, как еще один беспилотник блуждает между пришвартованными кораблями в гавани, вероятно, ища мишень для обстрела. Съемка обрывается, когда беспилотник столкнулся с судном и вероятно взорвался. На основе видеозаписи можно сделать вывод, что он находился возле по меньшей мере 4 кораблей и для атаки сделал почти разворот.

По мнению GeoConfirmed, исходя из всех видеоматериалов, было задействовано от 6 до 8 беспилотников. Три использовались на кораблях.

В GeoConfirmed отметили, что беспилотники использовала Украина.

«Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, можно с большой вероятностью утверждать, что:

- Беспилотники прорвали оборону Севастопольской бухты;

- Было задействовано > 6 USV;

- По меньшей мере 3 корабля были поражены из USV», - говорится в сообщении.

Как известно, 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах - якобы российские корабли «отражали атаку беспилотников».

Российское минобороны заявило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство рф подтвердило повреждение морского тральщика «Иван Голубец».

Минобороны россии обвинило военных ВМС Британии в планировании и реализации якобы «терактов» на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Оно заявило, что подготовка «нападения» на Севастополь осуществлялась под руководством членов ВМС Британии, которые якобы находятся в украинском Очакове. В Минобороны Британии назвалии это заявлении «ложью эпических масштабов».

Силы обороны юга предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.

В итоге министерство иностранных дел россии объявило, что россия на неопределенный срок приостанавливает свое участие в зерновой сделке.

Фотофакт