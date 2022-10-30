В ЧВК «Вагнера» больше не обращают внимания на качество нанимаемых бойцов – в приоритете теперь количество

В британской разведке предполагают, что ЧВК «Вагнера», боевики которой активно задействованы в войне рф против Украины, все меньше обращает внимания на качества бойцов, которых нанимает, стремясь набрать как можно больше.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине от 30 октября.

В ведомстве отметили, что российский олигарх Евгений Пригожин, организовавший ЧВК «Вагнера», на днях фактически признал, что они изменили свои критерии отбора и сейчас набирают в том числе осужденных за совершение преступлений и людей с серьезными болезнями, как ВИЧ и гепатит С.

Разведка отмечает, что если в предыдущих конфликтах, где привлекали этих наемников, ЧВК «Вагнера» поддерживала достаточно требовательные критерии отбора новобранцев и большинство ранее были военными регулярной российской армии, то сейчас набор заключенных с серьезными болезнями «подчеркивает подход, который приоритизирует количество над опытом или качеством».

«Пригожин недавно говорил о планах создать 200-километровую оборонительную «линию Вагнера» на востоке Украины. Для этого понадобились бы значительные трудовые ресурсы. Поэтому вполне возможно, что часть новобранцев из числа заключенных изначально будут привлечены для строительства линий обороны», - отмечает разведка.

Напомним, ранее сообщалось, что в ИК-10 в Саратове ЧВК «Вагнера» завербовала на войну гражданина Украины. Его гражданской жене сообщили, что его расстреляли как дезертира. От нее требуют деньги за фото и местоположение его трупа.