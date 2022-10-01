россия продолжает нагнетать истерику вокруг зернового коридора - заявила, что по нему прошли БПЛА, атаковавшие флот в Севастополе

В минобороны рф заявили, что их флот в оккупированном Севастополе атаковали БПЛА, которыми ВСУ управляют под руководством Великобритании.

Об этом сообщили в российских пропагандистских СМИ.

Сообщается, что минобороны россии подняло на поверхность обломки применявшихся ВСУ под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов, сообщает ведомство.

«Экспертиза» показала, что запуск аппаратов был осуществлен с Одессы, потом «морские беспилотники» двигались по зерновому коридору и, наконец, поразили корабли в Севастополе.

«По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», - пишут в минобороны рф.

Напомним, ранее министерство обороны россии обвинило Великобританию в причастности к атаке на корабли черноморского флота в бухте оккупированного Севастополя и к взрывам на газопроводах «Северный поток».