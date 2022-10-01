Руководитель ГУР Буданов объяснил, в чем стратегическая важность Бахмута

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, зачем россияне так активно штурмуют Бахмут в Донецкой области.

Об этом он рассказал в интервью The Drive, пишет ТСН.

Он пояснил, что с военной точки зрения Бахмут имеет очень выгодное положение, поскольку открывает дальнейшие пути в такие города, как Славянск, Краматорск и Часов Яр.

– Бахмут – это просто их желание, которое они хотят реализовать уже восемь месяцев, – сказал Буданов.

Бахмутское направление Президент Владимир Зеленский регулярно отмечает как одно из самых сложных. По его словам, город стал передовым фронтом, а уцелевших домов в нем практически не осталось. Артиллерийские дуэли там не умолкают почти круглосуточно, но ВСУ держат оборону.

Город пытаются штурмовать, в частности, подразделения частной военной компании "Вагнера", в составе которых зеки, недавно набранные из российских тюрем.