Из-за действий россии в Черном море заблокированы 218 судов с украинским зерном

Движение 218 судов, участвующих в «Зерновой инициативе», фактически заблокировано.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

В связи с тем, что у украинской стороны по состоянию на 30 октября отсутствует разрешение от Совместного Координационного Центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, эти 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях. Из них:

- 95 загруженных судов, которые уже вышли из украинских портов и ожидают инспекцию для отправки к конечному потребителю; - 101 судно ожидает инспекции на вход в украинские порты; - 22 загруженных судна ждут выхода из украинских портов.

Фактическая блокада «зернового коридора» со стороны россии началась еще в сентябре. Это проявлялось в искусственном затягивании и уменьшении количества инспекций, что привело к созданию очереди в 176 судов с 2,1 миллиона тонн агропродукции на борту.

"Таким образом, становится очевидным намерение россии спровоцировать массовый голод в нуждающихся странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия во всем мире... Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира и готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – говорится в сообщении.

Как пишет "Украинская правда", Турция начала переговоры с рф о продолжении зерновой инициативы.