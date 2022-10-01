Пригожин требует запретить YouTube в россии – обвиняет хостинг в участии разворачивания войны против рф

Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, также известный как «повар путина», обратился к генпрокурору с просьбой провести проверку деятельности YouTube и рассмотреть вопрос о признании «нежелательной» в рф американской компании Google LLC.

Об этом сообщает издание "Дождь".

По словам Пригожина, после полномасштабного нападения россии на Украину, против рф развернулась «полномасштабная информационная война», в которой якобы активно используются «дезинформация и негативные установки, внедряемые с помощью YouTube».

В заявлении говорится, что на YouTube якобы распространяют фейки, публикуют русофобский контент, призывы к свержению власти в россии и пр. По словам Пригожина, в россии есть «достойные аналоги YouTube» – VK, Rutube, «Одноклассники» и «Дзен».

Он также призвал прокуратуру ограничить доступ к YouTube.

«Возмущение россиян о том, почему Роскомнадзор до сих пор не заблокировал YouTube, где их откровенно унижают и оскорбляют, продолжает расти. Люди переживают, что весь этот русофобский контент могут увидеть их дети. Времена требуют более жестких мер, так как наложенные штрафы не остановили эти вопиющие нарушения», - сказано в заявлении.

Напомним, росфинмониторинг внес американскую компанию Meta, признанную экстремистской и запрещенную в России, в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Соцсети, принадлежащие компании, ранее были заблокированы в России.